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سيارات

تعرف على فائدة ارتداء نظارة الشمس أثناء قيادة السيارة نهارا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:55 م
صدى البلد
كريم عاطف
تحجب الرؤية لدى العديد من سائقي السيارات لمدة ثوان وبالاخص فى الساعات الأولى من الصباح بسبب أشعة الشمس الشديدة , والتى من الممكن ان تسبب العديد من الكوارث والحوادث على الطرق.

وفى هذا الصدد حذر خبير السيارات الألماني تورستن ريشتين من أن قيادة السيارة بدون نظارة شمسية في ظل أشعة الشمس الشديدة لا تتسبب فقط في إبهار قائد السيارة، بل تؤدي أيضا إلى شعوره بالتعب بسرعة.

وأوضح ريشتين أن قيام قائد السيارة بإغماض العين بعض الشيء ليتمكن من الرؤية بشكل أفضل يمثل عبئا ينعكس على الجسم؛ حيث إنه يشعر بالتعب بعد 45 دقيقة من الجلوس خلف المقود بدون نظارة شمسية.

وأضاف الخبير الألماني أن ارتداء نظارة شمسية يريح الوجه في الأجواء المشمسة بشكل ملحوظ من ناحية، ويحد من خطر الإبهار من ناحية أخرى.

ويجب أن تكون النظارة الشمسية مزودة بفلتر للأشعة فوق البنفسجية، كما لا يجوز أن تكون داكنة اللون للغاية.

ومع ذلك، ينبغي خلع النظارة قبل الدخول في الأنفاق أو المرائب الموجودة تحت الأرض؛ لأنها تعزز التباين القوي، وتجعل من الصعب التكيف على ظروف الإضاءة الجديدة.

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