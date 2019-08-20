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بداية غير موفقة.. الاتحاد الأوروبي يوجه أول صفعة لـ بوريس جونسون

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:32 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
حسام رضوان
وجه الاتحاد الأوروبي أولى الصفعات لرئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، برفض طلبه بشأن خطة "شبكة الأمان" الحدودية بينت بريطانيا وأيرلندا، لتنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال الاتحاد الأوروبي إن جونسون لم يطرح أي بدائل عملية.

وأكدت المفوضية الأوروبية التي قادت مفاوضات بريكست، رفضها للاقتراح الذي تقدم به جونسون، وطالب باستبدال "شبكة الأمان" بالتزامات لإيجاد ترتيبات بديلة.

وقالت ناتاشا بيرتود المتحدثة باسم المفوضية إن الاقتراح البريطاني لم يقدم حلا قانونيا عمليا لمنع عودة الحدود فعليا في جزيرة أيرلندا، ولا يحدد أي ترتيبات بديلة.

يأتي ذلك بعدما بعث جونسون بخطاب إلى دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، شدد فيه على رفض بريطانيا القاطع لـ"شبكة الأمان غير الديمقراطية"، المتفق عليها لتجنب نقاط حدودية بين إيرلندا عضو الاتحاد وإيرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا.

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