انتهاك سافر.. مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الهجات الإيرانية على الدول العربية

أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشجب وتسنكر من خلاله أنباء العدوان الإيراني الآثم والمتكرر على الدول العربية، وممارساتها العدائية المتعمدة في استهداف الأعيان المدنية ومنشآت الطاقة والغاز الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان ودول عربية أخرى، في انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتصعيد خطير من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأدانت الأمانة العامة للمجلس، بأشد العبارات هذا العدوان الإرهابي الغاشم والمستمر، والأعمال التخريبية الممنهجة التي تقوم بها إيران، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع الدول العربية العزيزة ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد هذا العدوان والدفاع عن أمنها وسيادتها وحماية أراضيها، كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية والأجهزة الأمنية وأجهزة الدفاع المدني في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار الدول العربية وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.





