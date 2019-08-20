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رياضة

بعد تعيينه في اتحاد الكرة .. جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:40 م
جمال محمد علي
جمال محمد علي
عمرو ابوبكر
أعلن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة عن أول قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أشكر من وضعوني في هذا المنصب، هو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية".

وتابع: "غدًا سأتقدم باستقالتي من رئاسة نادي الشبان المسلمين وسأتقدم بها إلى وزير الشباب والرياضة، سأطبق اللائحة وسأتفرغ للمنصب خلال العام المقبل".

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