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اقتصاد

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
يحسم البنك المركزي المصري، غدا الخميس، مصير أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس والمحدد خلال العام الجاري.

ووفقا لتوقعات مصرفيون، فإنه من المقرر لجوء البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة بمعدلات تترواح بين 05 و1% بعد استقرار معدلات التضخم وتعافي حاجز الاحتياطي النقدي.

وأعلنت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع والمنتهي في 11 يوليو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة علي التوالي، عند 15.75 و16.75% لعائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وكذلك سعر العمليات الرئيسية والائتمان والخصم عند 16.25%.

وتستهدف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات لها علي مدار العام الميلادي الجاري، حسمت 4 اجتماعات منها ليتبقي لها 4 اجتماعات أخري، خامسها بعد أسبوع.

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