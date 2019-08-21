ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة لـ التعاقد مع نيمار

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:38 ص
نيمار
نيمار
أحمد هاني
رفض نادى باريس سان جيرمان الفرنسي العرض المقدم من برشلونة الإسباني لاستعارة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة موسم مع بند أحقية الشراء.

وحسب ما كشفته صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة تقدم بعرض لاستعارة نيمار لمدة موسم بالإضافة إلى بند أحقية شراء يقدر بمبلغ 160 مليون يورو.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن سان جيرمان رفض العرض ولا يقبل بقيمة الـ 160 مليون يورو المقدرة من برشلونة، كما أكدت الصحيفة أن كل شئ ممكن في تلك الصفقة بسبب الضغط الذي يمارسه اللاعب.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 220 مليون يورو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سان جرمان يرفض المحاولة الأولى لإعادة نيمار لبرشلونة

على طبق من ذهب .. باريس سان جيرمان يقدم نيمار لريال مدريد

رونالدو يدفع يوفنتوس نحو الصفقة الأغلى في التاريخ.. تفاصيل

باريس سان جيرمان يعرض نيمار دا سيلفا لـ البيع.. تفاصيل

48 ساعة تحسم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني

الإعارة الحل الوحيد لعودة نيمار لـ برشلونة

ترشيحاتنا

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

ضبط أجنبي بحوزته 17 كيلو من مخدر الايس في النزهة.. شاهد

كريستيانو رونالدو يدفع 340 ألف دولار لإسكات فتاة الاغتصاب

نجم الزمالك: الصربي ميتشو مميز للغاية وطارق يحيي ابن النادي

اشترتها بيضاء.. إسعاد يونس تكشف حقيقة ارتداء باروكة على الهواء

قذاف الدم يكشف المستور: أردوغان حصل على 30 مليار دولار من القذافي

بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

اخبار الرياضة .. أول إجراء من ميتشو تجاه لاعبى الزمالك.. صفقات تركي آل الشيخ.. والجناينى رئيسا لاتحاد الكرة

شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك

استقرت على أفضل 5.. لجنة التخطيط للكرة تدرس السيرة الذاتية لـ 30 مدربا مرشحين للأهلي

الخامسة..تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة جديدة من الليجا لـ ألميريا

بعد تعيينه في اتحاد الكرة .. جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

نجم الأهلي السابق: مستعد لتولي منصب المدرب العام وتوقعت رحيل لاسارتى

رسميا .. نجم وسط الأهلي ينضم لـ الاتحاد السكندري

نائب رئيس اتحاد الكرة: هذه القرارات أتمنى تغييرها خلال الفترة المقبلة

اسمان جديدان في الجهاز الفني لـ نادي الزمالك بقيادة ميتشو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء