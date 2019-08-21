باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة لـ التعاقد مع نيمار

رفض نادى باريس سان جيرمان الفرنسي العرض المقدم من برشلونة الإسباني لاستعارة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة موسم مع بند أحقية الشراء.





وحسب ما كشفته صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة تقدم بعرض لاستعارة نيمار لمدة موسم بالإضافة إلى بند أحقية شراء يقدر بمبلغ 160 مليون يورو.





وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن سان جيرمان رفض العرض ولا يقبل بقيمة الـ 160 مليون يورو المقدرة من برشلونة، كما أكدت الصحيفة أن كل شئ ممكن في تلك الصفقة بسبب الضغط الذي يمارسه اللاعب.



