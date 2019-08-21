يارب النيزك بقى.. فوزي معبود النساء يثير سخرية السوشيال ميديا

انتشرت مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات مثيرة للجدل عن رجل يدعى د. فوزي عوض السعداوي "موز السنين" كما يصفونه زورًا وافتراءً أو "معبود قلبي" كما وصفته زوجته دعاء السعداوي، وذلك بعدما وقعت في حبه صديقتها المقربة «ريم» بينما لم تمانع دعاء علاقتهما قائلة "ماستحملش أشوفك كده يا ريم".



انهالت عليهم التعليقات الساخرة والهجومية من مستخدمي فيسبوك، تقول إحدى المستخدمات معلقة بعدما نشرت "اسكرين شوت" لكل منشوراتهم "هو الحب ايه غير نظره من عينيه غير لمسه من ايديه غير فوزى تخاف عليه! صبرني يارب"، بينما علقت أخرى "شباب مصر ينتحروا بقى عشان فوزى خطف قلب الستات خلاص"، وقد انتشرت قصة أخرى بأن صديقة زوجته تزوجته بالفعل منذ سنة.



كتب فوزي في معلومات صفحته الشخصية بأنه "أديب، وأستاذ دراما بجامعة كوشان في باريس، وكذلك رئيس قسم التمثيل بأكاديمية أوسكار القاهرة"، حاصل على لقب "أمير الرومانسية" من جمعية "بنات العرب" وجائزة أفضل رواية من منتدى حوض البحر المتوسط، من أشهر أعماله التي عُرف بها روايات "زهور"، التي وصلت إلى 20 رواية رومانسية.



وكتب أحد المستخدمين "يارب النيزك بقى ينزل عشان نخلص"، وذلك بعدما شاركت عدد من النساء منشورات تترجى فيها فوزي بالزواج منهن، مع تقبل زوجته لطلبات صديقتيها ريم ويارا بالموافقة والحب بطريقة تثير "الاشمئزاز" مع وعدها لهم بتحقيق رغباتهم، والأغرب كان تعليق صديقة زوجته ريم على أحد الأشخاص الذي تمنى لهم السعادة جميعًا قائلة "دعاء عشرة عمر أنا مش عايزاها تتنازل عنه ليا، أنا عايزة أكون في حضنهم هما الاتنين".



وقد تلقى تعليقها الغريب ما يزيد عن 177 إعجابا، فيبدو أن الثلاثي ليسوا هم فقط غريبي الأطوار، بينما تفاعل مستخدمي فيسبوك الآخرين بالنشر عن فوزي معلقين بتريندات الميم الشهيرة على السوشيال ميديا مثل "فوزي: أنا ماعنديش في الجمال ياما ارحميني"، وهنيدي "أنا عرفت انا مش بتجوز ليه عشان ماقابلتش فوزي"، بينما نشر البعض الآخر فيديوهات ساخرة على أنغام أغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات 3 بنات يا ناس ندهولي"، وإليكم القصة في الصور.

