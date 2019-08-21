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حوادث

بدافع الانتقام.. حجز محاسب ارتدى النقاب لسرقة صاحب شركة في القليوبية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:39 ص
حجز محاسب ارتدى النقاب
حجز محاسب ارتدى النقاب لسرقة صاحب شركة
إبراهيم الهواري
أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، بحجز محاسب، في واقعة ضبطه لقيامه بسرقة مبلغ مالي من إحدى الشركات وهو يرتدي النقاب لحين وصول تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديًا ملابس نسائية "نقاب" أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بصاحب شركة لتجارة المواد البترولية.

وبالانتقال والفحص تبين أن المضبوط "محاسب بالشركة المُشار إليها" وعُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 265 ألف جنيه- خاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات – بعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله.

وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وارتدى "النقاب" للتخفي لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة وسرق المبلغ المالي المضبوط بحوزته.

وأوضح وجود خلافات مالية بينهما وعدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريبا وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، قرر بأن صاحب الشركة أعده، واستخدمه في مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة.

وأكد علمه ومشاركته لمالك الشركة فى ذلك الأمر، نافيًا علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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