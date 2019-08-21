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اقتصاد

بدعم من المستثمرين.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:08 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 21-8-2019، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.34%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.85%.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة، بنسبة 0.73%.

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