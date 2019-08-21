بدعم من المستثمرين.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 21-8-2019، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.34%.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.85%.



وزاد مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة، بنسبة 0.73%.