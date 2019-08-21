منها شينانتون هاوس.. أبرز قلاع إسكتلندا التاريخية التي تم عرضها للبيع

تم عرض قلعة الملكة ماري ملكة إسكتلندا المشيدة في القرن السادس عشر، للبيع بسعر مبدئي 8 ملايين جنيه إسترليني، ويعرف هذا القصر بواحد من أساطير إسكتلندا.



وبنيت القلعة التاريخية المسماه بـ"سيتون كاسل" بمنطقة لوثيان الشرقية على مساحة 13 فدانا، حيث يتميز بإقامته على مساحة شاسعة وتحتوي القلعة ذات المساحة الضخمة على 13 غرفة نوم مع إسطبلات للخيل في الحدائق، وصممها المهندس المعماري الشهير روبرت آدم، والذي استخدم بقايا قلعة سيتون القديمة لإقامة الأخرى الحديثة في عام 1789.





هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها اسكتلندا جزءا من تراثها التاريخي للبيع، ويرصد "صدى البلد" أبرز القلاع التي تم تجديد بعض منها لتصبح قصور باسكتلندا وتم عرضها للبيع.





قلعة «شينانتون هاوس» في أغسطس عام 2017 تم طرح قلعة «شينانتون هاوس» الاسكتلندي للبيع، ويقع هذا القصر التاريخي على مساحة ضخمة تصل إلى 25 فدانا، ويضم حديقة للكروكي، وملعب جولف، وتنس، ويرجع تاريخ القلعة إلى عام 1908، وتم بناؤه حينها لعائلة من أصحاب مزارع المطاط، وتم تحويله فيما بعد إلى منازل مستقلة بعد تجديده في عام 1988، وتم عرضه للبيع مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.





قصر «كوكو شانيل» عرض المنزل الرائع التي كانت تتردد عليه مصممة الأزياء الأسطورية كوكو شانيل، للبيع في مايو عام 2017، ويقع في مدينة لايرج في اسكتلندا، وهو المنزل السري لها ولحبيبها إيرل جروسفينور.



وتم عرضه للبيع بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني، ولكن فشل البيع لمدة عامين، ليتم عرضه مجددا ولكن بتخفيض يصل إلى حوالي 17%، ويرجع تاريخ بناء القصر إلى عام 1829 و اشتراه عام 1920 دوق وسمتمنستر هيو بيندور غروسفينور، الذي كان الأكثر ثراءا في بريطانيا.





قصر «أبيردينشاير» كانت قد أعلنت السيدة الاسكتلندية دونا بيري في أكتوبر عام 2017، عن رغبتها في بيع قصرها التاريخي، بمبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني.



ويقع القصر في «أبيردينشاير» وتم بناؤه عام 1780، وتقدر مساحته بحوالي 130 ألف متر مربع تشمل حديقة فسيحة وملعبًا للجولف ومهبطًا لمروحية وملعب تنس وناديًا صحيًا وصالة للألعاب البدنية، ويضم 6 غرف نوم، و4 غرف استقبال، وغرفتين لتغيير الملابس.





قلعة «آيكيرجيل» في يوليو عام 2018 تم عرض القصر الفخم ببرج قلعة «آيكيرجيل» للبيع، ويقع بالقرب من أقصى شمال اسكتلندا، وتم عرضه للبيع مقابل 4.9 مليون جنيه استرليني، ويعرف هذا البرج بمكان مشاهير هوليوود بعيدا عن عدسات الكاميرات، حيث يتمتع النزلاء فيه بخصوصية تامة.



ويتكون هذا البرج من خمسة طوابق ويحتوي على 32 غرفة نوم، و10 غرف استقبال، و31 حمام، وتم إقامته على مساحة 30 فدانا، ويعود تاريخه إلى أكثر من 500 عاما، حيث تم بناءه في عام 1475 من قبل المهندس المعماري الاسكتلندي ديفيد برايس، وتم ترميمه في الثمانينات، وكان قد اشتراه رجل الأعمال مايك كلير في عام 2009 وقام بتحويله إلى أجزاء.



