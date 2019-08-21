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الأوقاف توزع 75 طن لحوم أضاحي على الفقراء بالمحافظات.. السبت

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:48 م
توزيع اللحوم - أرشيفية
توزيع اللحوم - أرشيفية
عبد الرحمن محمد
تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع الثاني على التوالي تنفيذ خطتها في توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالي 75 طنا.

وذلك بمحافظات: "الدقهلية – كفر الشيخ – الإسماعيلية - بور سعيد – الشرقية – المنوفية – قنا – السويس – البحر الأحمر – دمياط – مرسى مطروح – الإسكندرية – أسوان – الأقصر – الوادي الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء – القليوبية – البحيرة- القاهرة – الفيوم"، وذلك ليصل إجمالي ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الثاني إلى 150 طنًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع.

وقالت وزارة الأوقاف إن إجمالي عائدات مشروعي صكوك وجلود الأضاحي تجاوز حتى الآن 104 ملايين جنيه، بما يوفر ألفا ومائة طن لحوم للأسر المستحقة، علما بأنه تم ذبح الأضاحي بمعرفة وزارة التموين، وتجرى الآن عملية التوزيع بواقع 10 أطنان يوميا.

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