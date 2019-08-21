مكرم محمد احمد يعلن موعد تسلم عصام فرج مهام عمله بـ الأعلى للإعلام

قال مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدكتور عصام فرج، قد يتسلم مهام منصبه أمينا عاما للمجلس خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن استقالته من الهيئة الوطنية للصحافة جاءت لعدم تعارض المصالح.



وأضاف مكرم محمد أحمد، في تصريحات لمحرري المجلس عقب الاجتماع الطارئ اليوم، الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تواصلت معه حول المخالفات الخاصة بالأمين العام، وأوضحوا أنها منذ فترة تصل إلى 3 أشهر، وتابع: "ظللنا نبحث عن بديل طوال الفترة الماضية حتى استقررنا على اختيار الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، على أن يتقدم باستقالته من منصبه بالهيئة".



وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس عقد اجتماعا عاجلا اليوم، الأربعاء، بشأن ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه في قضية رشوة، ولفت إلى أنه لن يتستر على من يخالف القانون ولن يحمى فسادا أيا كان مرتكبه، وأيا كان موقعه، خاصة أنها إحدى المهام الأساسية للمجلس.



وذكر مكرم محمد احمد أنه على يقين بأن جميع أعماله وقراراته تمت وفقا لآليات قانونية محددة ينظمها القانون ولوائح العمل الداخلية، مؤكدا أن القانون فى هذا الوطن يعلو ويسمو فوق الجميع، وأنه يكن كل تقدير للدور الذى تقوم به أجهزة الدولة الرقابية.



وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "ونظرا لطبيعة عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تستلزم أن يكون للمجلس أمين عام يتواجد على رأس العمل بشكل يومى يكون مسئولا عن تنفيذ قراراته والإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية وعرض تقارير سير العمل به".