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العليا لمياه النيل تستعرض المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة .. اجتماع سداسي بين الدول الثلاث للاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:30 م
اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل
محمود مطاوع
الحكومة:
قدمنا مقترحًا فنيًا عادلًا يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها
يحب الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد
اجتماع يومي 15 و 16 سبتمبر المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء السد

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم، إجتماعًا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلي اتفاق، وأن مصر قد قدمت مقترحًا فنيًا عادلًا يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلي الكهرباء من السد دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث والذي كان مٌقررًا أن يٌعقد يومي 19 و 20 أغسطس 2019، ليصبح خلال يومي 15 و 16 سبتمبر 2019 للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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