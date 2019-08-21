اللاعبون نجوا من الموت.. أسباب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة أمام مدخل دمنهور

تسبب انقطاع سلك فرامل أتوبيس فريق غزل المحلة لكرة القدم فى وقوع حادث تصادم مروع بين الاتوبيس وسيارة نقل بمقطورة محملة أسماكا مجمدة وسيارتى نصف نقل وملاكى وتسبب الحادث في إصابة 3 سيدات بإصابات خفيفة وتم نقل المصابين للمعهد الطبى القومى بدمنهور.



من جانبه أكد الدكتور أسامة البالكى مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور فى تصريحات لـ صدى البلد استقبال 3 مصابين "سيدات" من حادث تصادم أتوبيس فريق غزل المحلة لكرة القدم . مشيرًا إلى خروج اثنتين من المصابات بعد إسعافهما نظرا لاصابتهما بإصابات خفيفة و تحويل المصابة الثالثة الى العناية المركزة لسوء إصابتها.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رقم الغربية ٧٢٧٤ رحلات، وسيارة دبابة ٢٥٩٤ نقل بحيرة محملة اسماكا مجمدة، و3 سيارات أخرى، وذلك بعد انقطاع سلك الفرامل الخاص بأتوبيس فريق غزل المحلة لكرة القدم أثناء توجهه إلي معسكر بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين اصابة كل من "هبة عبد العزيز قنديل" 30 سنة، و"راوية على علي" 30 سنة، و"تهاني محمد فتحي" 60 سنة، وتم نقلهم للمستشفيات التخصصية لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.



وتمت إزالة آثار الحادث من قبل قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة المقدم ياسر سلام رئيس قسم الإطفاء والنقيب محمد ملكة والنقيب عاطف عامر قسم الحماية المدنية بالبحيرة.