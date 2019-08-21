محافظ بني سويف: الموافقة على 453 طلب تقنين أراض أملاك الدولة

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ببعض تفاصيل ملف تقنين أراض الدولة ، حيث تمت الموافقة على 453 طلب تقنين،وتحرير 91 عقد ابتدائي،بواقع 82 عقد لأراضي"مباني"على مساحة 12 ألفا و125 مترًا، و9 عقود زراعة على مساحة 36 ألفا و687 فدانا، مشيرا إلى أنه تم فحص 7116 طلب تقنين على أراضي أملاك الدولة بواقع (5689 طلب مباني+ 1427 طلب زراعة)، ومعاينة 3111 طلبا بواقع (2132 طلب مباني+ 979 زراعة)، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.



جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع رقم 25 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة "بديوان عام المحافظة" ، وذلك بحضور اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء أشرف حافظ رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف،والمستشار محمد صلاح مطر مفوض الدولة، والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكري للمحافظة ، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة،والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة ، ومسئولي الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة،والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.



حيث أكد المحافظ على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها،مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.