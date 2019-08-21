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رياضة

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:00 م
اجتماع الجمعية العمومية
اجتماع الجمعية العمومية فى نادى الإعلاميين
يسرى غازى
أسفر اجتماع أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، عن عدد من التوصيات والقرارات في ختام الاجتماع الذي أقيم بنادى الإعلاميين.

وجاءت التوصيات بعد تهميش الجبلاية لدور الجمعية العمومية برغم الاتصالات التي قامت بها العديد من الأندية ورفض الاتحاد مقابلتهم، أولا: رفض التعامل مع اللجنة المشكلة المزمع تعيينها من قبل الفيفا، وثانيا: توجيه الدعوة من خلال 92 ناديا تقدمت بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة إعمالا لحقهم الوارد بالبند (2) من المادة (28) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من الفيفا واللجنة الأولمبية المصرية والمتوافق مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والدستور المصري لتعقد يوم السبت ٢١ سبتمبر المقبل بمقر اتحاد الكرة.

أما النقظة الثالثة: تفويض لجنة من الأندية الحاضرة لمقابلة وزير الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم والتى سيكون على رأسها محمد الطويلة رئيس نادي النجوم واللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، وهرماس رضوان رئيس نادي بنى عبيد، علي سليم رئيس نادي بنى سويف، احمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت، ورحمي حجازي رئيس نادي الاقصر.
3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور
3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور
3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور
3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور
3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور
3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور
3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور

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