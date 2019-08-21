مدير الصحة العالمية: 100 مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها في العالم

وصل مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم" مطار القاهرة الدولي عصر اليوم، في أول زيارة لمصر بعد توليه المنصب، وتستمر لمدة يومين، للاطلاع على ما حققته مصر من نجاحات في المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.



ووجهت وزارة الصحة والسكان الشكر للدكتور "تيدروس" على جهود المنظمة في دعم مصر للتصدي للأمراض بأفريقيا، موضحة أن مبادرة القضاء على فيروس سي تستكمل مسيرتها في أفريقيا بدعم منظمة الصحة العالمية.



وأوضحت الصحة أن "تيدروس" أشاد بما حققته مصر من إنجاز في مبادرات الصحة العامة خلال العام الماضي، وقال إن مبادرة "100 مليون صحة" هي أكبر مبادرة تنفذها دولة في العالم بمفردها على عدة أمراض أبرزها فيروس سي، وأن تلك المبادرات لم تحقق نجاحًا على مستوى دولة مصر فقط لكن على مستوى العالم أجمع.



كما أشاد "تيدروس" بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود الحكومة المصرية لإطلاق تلك المبادرات التي لاقت صدى ونجاحًا عالميًا بعد متابعتها على أرض الواقع، كما أكد أن المنظمة هي الشريك الدائم لوزارة الصحة المصرية، معربًا عن حماسه واعتزازه بتقديم الدعم لتلك المبادرات.



وأعرب تيدروس عن بحث ومناقشة تفاصيل مبادرة "100 مليون صحة" مع مصر والتقدم الذي أبرزته وما يمكن تعلمه منها ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى عالمي من خلال تقديم مصر لخبراتها في تلك التجربة لباقي الدول.



وأضافت الوزارة أن الوفد المرافق لـ"تيدروس" في زيارته لمصر، يضم كلا من الدكتورة علا شديد المسئول الفني بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، والدكتور أندرو بول المدير بالإنابة لإدارة مكافحة الإيدز و الالتهاب الكبدي بالمنظمة.



وأشارت إلي أنه من المقرر أن يزور "تيدروس" غدًا الخميس، معهد تدريب الأطباء ليتفقد غرفة عمليات مبادرة 100 مليون صحة وغرفة قوائم الانتظار.



يذكر أن "تيدروس أدهانوم" انتُخب من الدول الأعضاء في المنظمة مديرًا عامًا للمنظمة لمدة خمس سنوات أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية السبعين في مايو 2017. كما أنه أول شخص من الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة يشغل منصب مدير الشؤون التقنية والإدارية في المنظمة.



وشغل الدكتور تيدروس قبل انتخابه مديرًا عامًا للمنظمة منصب وزير خارجية إثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 2012 و2016.



كما شغل الدكتور تيدروس منصب وزير الصحة بإثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 2005 و2012، وقاد في ذلك الوقت جهودًا شاملة لإصلاح النظام الصحي في هذا البلد.