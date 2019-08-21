بشرة خير.. البترول: الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في إنتاجية حقل ظهر

قال حمدي عبدالعزيز ، المتحدث باسم وزارة البترول، إن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم يوميًا من الغاز، يعد حدثا مهما للغاية، نظرا لما يمثله الحقل من أهمية إستراتيجية كبرى للدولة المصرية، لافتا إلي أن تلك الطاقة الإنتاجية استطاعت الدولة تحقيقها خلال وقت قياسي للغاية.



وتابع، "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية على قناة "TEN" الفضائية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاعات الطاقة، مؤكدا أن حجم الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر ستزداد مرة ثانية خلال الفترة القادمة.



ونوه المتحدث باسم وزارة البترول، إلي أن حقل ظهر يعد ضمن أهم الحقول البترولية في العالم، حيث استطاعت الدولة خوض معركة كبيرة لرفع إنتاجية ذلك الحقل.