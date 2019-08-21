اتحاد كرة اليد: الأبطال وضعوا مصر على خريطة الرياضة الدولية

قال عمرو فتحي، عضو اتحاد كرة اليد، إن أبطال فريق كرة اليد استطاعوا وضع مصر مرة أخرى على خريطة الرياضة الدولية، حيث تمكنوا من حصاد تلك البطولة العالمية.





وأكد "فتحي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "مني الشاذلي" في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن هناك فرقا أفريقية مثل نيجيريا توجهت بدعم وتشجيع المنتخب المصري، حيث قاموا بتشجيع والهتاف باسم مصر.



