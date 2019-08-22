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مصطفى الفقى: على الدول العربية وضع تصور فى تعاملها مع الجوار ..فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:59 ص
مصطفى الفقى
مصطفى الفقى
أيمن سيد
طالب الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، بوضع آليات جديدة للوطن العربي؛ للتعامل مع الواقع فى المنطقة، مثل إيجاد تصور جديد فى التعامل مع دول الجوار. 

وأضاف الدكتور مصطفى الفقى خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر"، أن مصر الدولة الوحيدة التى لم تقِم علاقات مع إيران منذ قيام الثورة الإيرانية، ولهذا يجب أن توجد آليات للتعامل مع إيران.

وتابع الدكتور مصطفى الفقى أن الوطن العربي يقع بين أوهام الفرس والأتراك حيث "الخزعبلات التاريخية". 

وناشد الدكتور مصطفى الفقى بوضع أجندة عربية وتصور لمستقبل هذه المنطقة، وأن يكون هناك تراضٍ واتفاق عربي، مشيرًا إلى أن الصدمات الكبيرة التى يمر بها العرب ستجعله يستفيق.

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