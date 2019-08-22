مصطفى الفقى: مصر صاحبة القرار الرشيد فى المنطقة ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي إن النموذج الناصري فى عهده كان مقبولًا وقدم قدرًا كبيرًا من الإنتاج والتصنيع والصناعات الثقيلة وغيرها، وكان نموذجًا مصريًا وقتها يحتذى به.





وأضاف الدكتور مصطفى الفقى فى حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، "ولكن بعد ذلك كانت نظرة العرب لمصر بأنها كانت تعانى مشاكل لا تقبل أعباء إضافية باستثناء السعودية نظرا للتقارب بين البلدين".





وتابع الدكتور مصطفى الفقى أ نه مازال هناك إحساس بأن مصر هى صاحبة القرار الرشيد القوى فى المنطقة، مشيرا إلى أن مصر لم تفقد وزنها وثقلها فى المنطقة.





واستطرد الدكتور مصطفى الفقى أ ن هذا الوزن والثقل المصرى كان يسبب غضبا لدى البعض مثل حكم البشير فى السنوات الاخيرة، مشيرا الى ان مصر لم تصطدم بالشرعية فى السودان.