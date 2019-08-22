من يقود الاهلى.. ضياء السيد يرشح مدرب منتخب مصر السابق لقيادة المارد الأحمر

كشف المدير الفني السابق لـ منتخب الشباب، ضياء السيد، عن رأيه في الأنسب لقيادة فريق الأهلي خلال الفترة الحالية خلفا لـ مارتن لاسارتي.





وأكد المدير الفني السابق لـ منتخب الشباب، في تصريحات عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر هو الأنسب لقيادة المارد الأحمر خلال الفترة الحالية.





وأضاف المدير الفني السابق لـ منتخب الشباب، أن فريق الأهلي بحاجة إلى التطوير، إضافةً إلى اكتشاف مواهب وإمكانات بعض لاعبي الفريق، مشددًا على أن حسين الشحات ورمضان صبحي مازالا لديهما الكثير ولكن تحت قيادة مدرب مميز.





وتابع المدير الفني السابق لـ منتخب الشباب، أن أداء فريق الأهلي لم يشهد أي تطور خلال العامين الماضيين، موضحًا أن الأمريكي برادلي هو أول من وضع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بمركز المهاجم، وأثبت صحة تفكيره عقب حصول صلاح وقتها على لقب هداف المنتخب.