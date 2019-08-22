حمام الست.. العرض مستمر على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

يواصل العرض المسرحي " حمام الست" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، عروضه على خشبة مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية.





العرض يدور حول أحد المواطنين أكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام بإعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفاده منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغليين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، وتتوالى الأحداث.



