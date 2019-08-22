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ثقافة

حمام الست.. العرض مستمر على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:42 ص
صدى البلد
طارق موسى
يواصل العرض المسرحي  " حمام الست" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، عروضه على خشبة مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية.

العرض يدور حول أحد المواطنين أكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام بإعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفاده منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغليين منهم تاجر آثار يحاول استغلال  الحمام الأثري، وتتوالى الأحداث.

"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتاي، بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.

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