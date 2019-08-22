في 24 ساعة.. أمن القاهرة يكشف العديد من وقائع السرقة ويضبط الجناة

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة في ضبط 4 عناصر إجرامية من مرتكبى وقائع السرقة وضبط الجناة فى 24 ساعة.





وبحسب بيان، الخميس، أسفرت الجهود عن ضبط (ربة منزل- مقيمة بمحافظة القليوبية، سبق إتهامها فى 5 قضايا) وبحوزتها (هاتف محمول- حافظتى نقود بداخلهما مبلغ مالى) "مجهولى المصدر".





وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن حارس عقار كائن بشبرا بأسلوب "المغافلة" ، وأضاف بارتكابها واقعة سرقة مبلغ مالى 13 ألف جنيه من داخل مسكن حارس عقار بدائرة القسم بذات الأسلوب ،وأقرت بإنفاقها المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.





كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالى) من داخل مسكن إحدى السيدات .





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى آخر "سيئ النية" أمكن ضبطه ، والذى أقر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.





كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" - 34 سنة - مقيم بدائرة القسم، وسبق اتهامه في 63 قضية آخرهم "شروع في قتل) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي على نطاق واسع فى مجال سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".



