ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال النجمة فيكتوريا جاستيس يثير الإعجاب على إنستجرام

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:26 م
فيكتوريا جاستيس
فيكتوريا جاستيس
القسم الميدانى
نشرت المغنية والممثلة الأمريكية فيكتوريا جاستيس صورة على حساب إنستجرام الخاص بها ظهرت بإطلالة فريدة من نوعها ورقيقة.

وأطلت الفنانة فيكتوريا جاستيس وهي ترتدي توب أسود مفتوح من الصدر مع الجينز والقليل من الإكسسوارات الرقيقة، وطلت النجمة بشعرها الطبيعي اللامع مع المكياج الخفيف.

وتفاعل متابعوها في التعليقات مع الصورة نظرًا لجمالها اللافت.

وولدت فيكتوريا جاستيس في التاسع عشر من فبراير في العام 1993 في هوليوود، فلوريدا، ولها شقيقة تصغرها تدعى ماديسون، وبدأت مواهبها التمثيليّة بالظهور في سن الثامنة عندما كانت تقلّد إعلانات الأطفال التليفزيونيّة، وهذه الموهبة لاقت ترحيبًا من قبل والديها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ المايوهات والفساتين القصيرة.. هكذا استقبلت الفنانات صيف 2019

كعب عالى وفستان قصير.. بشرى تبهر متابعيها بلوك جديد.. صور

بـ حذاء بلاستيك وفستان شيفون.. أحلام تفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بـ لوك جديد

بفستان أنيق.. نشوى مصطفى تحتفل بحفل زفاف نجلها

بفستان شفاف .. أحلام تبهر متابعيها بإطلالة جذابة في موناكو .. صور

بـ ضفائر ذهبية جذابة.. جويل مردينيان تثير الجدل بـ إطلالة جريئة

ترشيحاتنا

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان

فيديوجراف | شمس الكويتية تدفن نفسها حية

سعر الدولار اليوم الخميس 22 - 8 - 2019 في البنوك المصرية

يجوب الشوارع ليلًا.. رجل أصم أنقذ 7 أشخاص من قتل أنفسهم

ثغرة أمنية تتسبب في كشف بيانات أكثر من مليون مستخدم لأحد المواقع الإباحية

تهدف لـ إصدار التراخيص في أسبوعين.. تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنتيل كفر حجازي: مارست الرذيلة مع سيدتين برضاهما.. والفيديوهات سرقوها مني وسربت من أحد مراكز الكمبيوتر.. صور

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان