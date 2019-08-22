جمال النجمة فيكتوريا جاستيس يثير الإعجاب على إنستجرام

نشرت المغنية والممثلة الأمريكية فيكتوريا جاستيس صورة على حساب إنستجرام الخاص بها ظهرت بإطلالة فريدة من نوعها ورقيقة.



وأطلت الفنانة فيكتوريا جاستيس وهي ترتدي توب أسود مفتوح من الصدر مع الجينز والقليل من الإكسسوارات الرقيقة، وطلت النجمة بشعرها الطبيعي اللامع مع المكياج الخفيف.



وتفاعل متابعوها في التعليقات مع الصورة نظرًا لجمالها اللافت.



وولدت فيكتوريا جاستيس في التاسع عشر من فبراير في العام 1993 في هوليوود، فلوريدا، ولها شقيقة تصغرها تدعى ماديسون، وبدأت مواهبها التمثيليّة بالظهور في سن الثامنة عندما كانت تقلّد إعلانات الأطفال التليفزيونيّة، وهذه الموهبة لاقت ترحيبًا من قبل والديها.