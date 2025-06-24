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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نسب مشاهدة.. أقوال محام متهم بنشر شائعة وجود وفيات بقسم شرطة العمرانية

متهم
متهم
ندى سويفى

فتحت جهات التحقيق، تحقيقاتها حول واقعة ضبط محامٍ لاتهامه بنشر معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلالها وجود زيادة في عدد الوفيات داخل حجز قسم شرطة العمرانية.

واعترف المتهم، أمام جهات التحقيق، أنه لجأ إلى تلك الحيلة بغرض زيادة نسب المشاهدة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط محامٍ لاتهامه بنشر معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلالها وجود زيادة في عدد الوفيات داخل حجز قسم شرطة العمرانية.

تلقى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا، يفيد برصد منشور على موقع “فيسبوك”، تضمن ادعاءات بوقوع وفيات متعددة داخل حجز القسم.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء النشر شخص يُدعى "محمد ش"، يبلغ من العمر 33 عامًا ويعمل محاميًا، تم ضبط المتهم.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه نشر تلك المعلومات بهدف جذب التفاعل إلى صفحته على موقع التواصل.

وتواصل أجهزة الأمن استكمال التحريات، كما يجري تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

جهات التحقيق عدد الوفيات قسم شرطة العمرانية

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