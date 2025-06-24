قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفرنسي يدعو العالم للعودة للدبلوماسية
الأوقاف تكرم إمام مسجد بالعريش لإنقاذه شخصا تعرض لغيبوبة سكر
الحكومة الإيرانية: نبدأ في إعادة بناء المنازل والمنشآت المتضررة في الغارات الإسرائيلية
انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ
تناول الفلفل الألوان يوميًا .. سر الصحة والشباب في خضار واحد
قرار عاجل من وزير التعليم بعد الأحداث الإقليمية والدولية الأخيرة .. تفاصيل
الأوقاف تنظم احتفال العام الهجري الجديد بمسجد الحسين
رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك
في لقائه باللواء محمود توفيق.. وزير داخلية صربيا يشيد بجهود الشرطة المصرية
«السلام العادل».. الأزهر يتضامن مع قطر الشَّقيقة ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول
الهجرة النبوية.. أين اختفت الجمال الثلاثة عن أعين المشركين؟ معجزات ربانية
ترامب يخاطب الصين: يمكنكم الآن شراء النفط من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأكل اتأخر.. تفاصيل التعدي على شخص داخل مطعم بالنزهة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن التعدى بالسب والضرب على أحد المواطنين بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لاعتراضه على تأخر تحضير المأكولات الخاصة به.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وباستدعاء كلٍ من طرف أول مهندس "ناشر مقطع الفيديو" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وطرف ثان مدير المطعم المشار إليه وعامل، تبين حدوث مشادة كلامية بينهما، وذلك لتأخر تحضير الطعام للطرف الأول وتصالح الطرفين طواعيةً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية السب والضرب النزهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

البيض والفراخ

مفاجأة في كرتونة البيض.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو تنخفض 6 جنيهات

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر: نعم للسلام لكل كائن حي يتحرك على هذه الأرض ولا للحرب

إطعام الطعام

5 مكاسب لإطعام الطعام .. سبب لدخول الجنة والنجاة من النار

جانب من الافتتاح

الأوقاف تفتتح مركز الثقافة الإسلامية بالمنوفية بحضور المحافظ وقيادات الدعوة

بالصور

تناول الفلفل الألوان يوميًا .. سر الصحة والشباب في خضار واحد

فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

طريقة عمل سلطة الدقوس

طريقة عمل سلطة الدقوس
طريقة عمل سلطة الدقوس
طريقة عمل سلطة الدقوس

الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة

الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة
الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة
الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة

فيديو

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد الريفي وعمر كروان

محمد الريفي يطرح أحدث أغانيه "حقودي" بمشاركة عمر كروان

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد