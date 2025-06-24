الأكل اتأخر.. تفاصيل التعدي على شخص داخل مطعم بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن التعدى بالسب والضرب على أحد المواطنين بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لاعتراضه على تأخر تحضير المأكولات الخاصة به.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وباستدعاء كلٍ من طرف أول مهندس "ناشر مقطع الفيديو" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وطرف ثان مدير المطعم المشار إليه وعامل، تبين حدوث مشادة كلامية بينهما، وذلك لتأخر تحضير الطعام للطرف الأول وتصالح الطرفين طواعيةً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.