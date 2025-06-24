2 كيلو حشيش.. القبض على 4 أشخاص يروجون للمخدرات بالعبور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بالقليوبية.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بتضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بترويج المواد المخدرة بمدينة العبور بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومستقليها (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية)، وضُبط بحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدرالحشيش – كمية لمخدر الهيروين - 4 قطع سلاح نارى "بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، طبنجة" -مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.