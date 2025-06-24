قرار من النيابة بشأن مشاجرة مقهى مصر الجديدة

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة مقهى مصر الجديدة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر الأهالى من أحد المقاهى بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، لقيام العاملين به بالتشاجر مع السكان والتعدى عليهم.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وتم تحديد وضبط طرفيها، وهما مالك محل “صالون رجالى”، وشقيقه وعامل بالمحل، و"مالك مقهى، وعاملان بالمقهى"، كائنين بدائرة القسم، تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب دون حدوث ثمة إصابات لخلافات جيرة بينهم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.