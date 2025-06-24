مصرع 4 تجار مخدرات في مداهمة لبؤرة إجرامية بأسيوط

لقى 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الأمن العام " بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرتين إجراميتين بنطاق محافظة أسيوط تضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات ، سلاح ، سرقة بالإكراه ، بلطجة " بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف البؤرتين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم ، وبحوزتهم ( 30 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش , شابو , أفيون ، هيروين" – 27 قطعة سلاح نارى " 11 بندقية آلية , 15 بندقية خرطوش ، طبنجة") هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 15 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .