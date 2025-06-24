أحلام الطفولة غرقت في النيل .. تفاصيل مأساة طفل الصف

تحولت لحظات اللعب البريئة إلى كارثة مأساوية في الصف جنوب الجيزة، بعدما ابتلع نهر النيل طفلاً لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، وسط صرخات عائلته ومحاولاتهم لإنقاذه.

وعلى مدار 24 ساعة، بحثت قوات الإنقاذ بين التيارات والمياه العميقة حتى عثرت على جثمانه، في مشهد خيم عليه الحزن والأسى، ونجحت الضفادع البشرية وقوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة طفل بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة.

غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، كشفت عن تلك التفاصيل بعد ما تعرض طفل للغرق في نهر النيل بالصف، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 12 سنة، تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

مرت حوالي 24 ساعة على عمليات البحث حتى نجحت قوات الإنقاذ النهري في العثور على جثمان الطفل وانتشاله من نهر النيل.

تم إيداع الجثمان ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين تسليمه لذويه.