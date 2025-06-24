الضفادع البشرية تنتشل جثمان طفل من نيل الصف.. صورة

نجحت الضفادع البشرية وقوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، بعد حوالي 24 ساعة من البحث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بغرق طفل في نهر النيل بالصف.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 12 سنة، تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

مرت حوالي 24 ساعة على عمليات البحث حتى نجحت قوات الإنقاذ النهري في العثور على جثمان الطفل وانتشاله من نهر النيل.

تم إيداع الجثمان ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين تسليمه لذويه.