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حوادث

بالأسماء.. ننشر نتيجة تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:46 م
محمد عبدالله
ننشر نتيجة تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية، للعام القضائي الجديد 2019-2020، الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.

كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، أصدر الاثنين قرارا بترقية 322 مستشارًا إلى درجة رئيس استئناف و338 مستشارًا إلى درجة نائب استئناف، وترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار .

ومن بين أبرز المستشارين الذين تمت ترقيتهم، المستشار محمد نافع، رئيس دائرة جنح مستأنف إرهاب الجيزة ومدينة نصر في فترة فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمستشار خالد محجوب، والمستشار عماد الدين الدرمللي، رئيس دائرة جنح مستأنف إرهاب الجيزة، حيث تمت ترقيتهم رؤساء بمحاكم الاستئناف.

كما تمت مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

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الأعلى للقضاء: ترقية 322 مستشارة إلى درجة رئيس استئناف

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