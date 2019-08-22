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الحكومة: أداء طلاب الثانوية امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:47 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها، بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغة العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما تم في العامين الماضيين.

يأتي ذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور عن طريق بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب حول هذا الشأن، وفي ظل قيام الوزارة بتطبيق نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى من التعليم ومرحلة الثانوية العامة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الموافقة هي الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية.

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