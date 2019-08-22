متهور.. عقوبة قاسية لمراهق أتلف المرافق العامة خلال استعراض بالسيارة.. شاهد

يهوى الشباب الاستعراض بسياراتهم، خاصة في الأماكن المفتوحة أو في الأماكن المزدحمة، حتى يتباهوا بقدراتهم العالية في القيادة وتطويع السيارة.



وتداول رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو لشاب في دبي حاول الاستعراض بسيارته في أحد الأماكن العامة فكانت الشرطة له بالمرصاد.



وقامت الشرطة في دبي باختيار عقوبة أسوأ من الحبس، وهي أنها طالبت الشاب المتهور بأن يصلح كل ما قام بإفساده في المرافق العامة التي مر خلالها أثناء الاستعراض بسيارته.











