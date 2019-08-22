شعب جرينلاند يهين ترامب: إذا كان بهذا الغباء فالأفضل ألا يأتي لزيارتنا

سخر شعب جزيرة جرينلاند، التي عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرائها، على إلغاء الأخير زيارته إلي الدنمارك؛ بسبب رفض كوبنهاجن العرض الذي قدمه ترامب، من خلال تقارير مصورة عن الجزيرة أوضحت ردود فعل المواطنين هناك.



ووفقا للتقرير المصور الذي نشره موقع "ناو ذاس" الذي رصد ردود فعل الشارع في جزيرة جرينلاند، قالت إحدي المواطنات "إذا كان ترامب بهذا الغباء.. فمن الأفضل ألا ياتي"، وعلق مواطن أخر قائلا إن الجزيرة ليست للبيع.



وأفاد مواطن أخر أن الجزيرة لا تنتمي للدنمارك، ولا يجب طرح عرض بهذا الشكل، واستنكر من العرض الذي قدمه ترامب قائلا كيف لشخص أن يطلب شراء دولة.

وقال مواطن إن إلغاء ترامب لزيارة الدنمارك أمر جيد جدا لكوبنهاجن، فهو شخص متغطرس لا يعي أن الدولة ليست للبيع فالجزيرة ملك لشعبها ولا تنتمي لاي دولة حتي الدنمارك.



في وقت سابق قال ترامب، إنه كان يتطلع إلى زيارة الدانمارك قريبا إلا أن تصريحات رئيسة وزرائها "مته فريدريكسن" تعليقا على رغبته في شراء جزيرة "جرينلاند" كانت "منفرة وغير ملائمة".



وقال ترامب في تصريحات نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء: "كان عليها فقط أن تقول لسنا مهتمين ببيع الجزيرة"، مضيفا أنه لن يتم السماح بمعاملة الولايات المتحدة بالطريقة التي تم التعامل بها معها تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما.



وتابع ترامب: "أن طريقة الرفض من طرفهم لم تكن "لطيفة" كان عليهم فقط أن يقولوا "لا" وليس وصف الفكرة بـ "السخيفة"، مشيرا إلى فريدريكسن قائلا: "هي لم تكن تتحدث إلى شخصي ولكن إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا يتحدث أحد إلى أمريكا بهذه الطريقة على الأقل تحت حكمي".