الصيادلة: جمعنا 300 توقيع لإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة.. صور

تمكن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة الصيادلة، من تجميع أكثر من 300 توقيع لطلب عقد جمعية عمومية طارئة، من إجمالى 200 طلب كنصاب قانوني، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة.



وتمكن الأعضاء من جمع العدد المطلوب بعد ساعة واحدة من الإعلان عن بدء تجميع التوقعات.



واستنكر الصيادلة، عدم مشاركة مجالس النقابات الفرعية فى المحافظات بأعداد كبيرة بشكل رسمى فى التوقيعات.



ويتوقع الأعضاء أن يزيد أعداد الصيادلة بالنقابة للمشاركة فى التوقيع، لعقد عمومية، لتمسكهم بإنهاء الحراسة.