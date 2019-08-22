ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصيادلة: جمعنا 300 توقيع لإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:16 م
300 توقيع لأنها الحراسة
300 توقيع لأنها الحراسة على نقابة الصيادلة
محمد غالى
تمكن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة الصيادلة، من تجميع أكثر من 300 توقيع لطلب عقد جمعية عمومية طارئة، من إجمالى 200 طلب كنصاب قانوني، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة.

وتمكن الأعضاء من جمع العدد المطلوب بعد ساعة واحدة من الإعلان عن بدء تجميع التوقعات.

واستنكر الصيادلة، عدم مشاركة مجالس النقابات الفرعية فى المحافظات بأعداد كبيرة بشكل رسمى فى التوقيعات.

ويتوقع الأعضاء أن يزيد أعداد الصيادلة بالنقابة للمشاركة فى التوقيع، لعقد عمومية، لتمسكهم بإنهاء الحراسة.
الصيادلة: جمعنا 300 توقيع لإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة.. صور
الصيادلة: جمعنا 300 توقيع لإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة.. صور
الصيادلة: جمعنا 300 توقيع لإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة.. صور
الصيادلة: جمعنا 300 توقيع لإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصريحات وزيرة الصحة بالبرلمان.. الصيادلة تطرح 5 آليات لتطوير المهنة

الصيادلة تستعيد هيبتها.. المهنة من أعمدة المنظومة الصحية.. مطالب بتدخل المسئولين لحل الأزمة.. وجمعية عمومية تضامنا مع بورسعيد

الصيادلة توضح إجراءات صرف أدوية الجدول

الصيادلة.. 200 صيدلى لعقد جمعية عمومية لإنهاء الحراسة

ترشيحاتنا

الجهاز الفنى يقترب من إنهاء تجربة نيمار مع الإسماعيلى

بـ أوف شولدر وبطن مكشوف.. داليا البحيري بـ اطلالة جريئة مع زوجها

كهربا على اعتاب النادي الأهلي.. القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع الزمالك .. فيديو

صدام مصري خالص.. مواجهات نارية للمحترفين في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي

بعد وفاته اليوم.. هدف أجوجو مهاجم الزمالك السابق فى مرمى الأهلى.. شاهد

قرار عاجل من التضامن بخصوص أسرة معاق الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

كده برضه يا سونة يا خاين.. أروى جودة تقلد عبد المنعم ابراهيم بـ مايوه قطعة واحدة ..صور