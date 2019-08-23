فضل الإنفاق في سبيل الله .. الجندي: ورب الكعبة الأغنياء من يعيشون على حساب الفقراء وليس العكس.. وهبة عوف: الصدقة لتطهير الأغنياء وليس ليعيش محدودو الدخل

فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله

خالد الجندى: لا يجوز قول رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي

ورب الكعبة الأغنياء من يعيشون على حساب الفقراء وليس العكس

هبة عوف: الصدقة لتطهير الأغنياء وليس ليعيش الفقراء





تطرق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" اليوم على فضائية "دي إم سي"، إلى الحديث عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله.



وحذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من استخدام كلمة العشق، مع لفظ الجلالة الله، مشيرا إلى أن العشق أمر جسدى بين رجل وامرأة.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: " العشق لفظ يستدعي التحام المحبوبين والتئامهما ومنها لفظ "تعشيق التروس".



وأشار إلى أنه لا يجوز أن نقول رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي، فهذا لا يجوز، كما أنه لا يصح أنه يقول لرجل أخر أنه يعشقه.



واستشهد الجندي، بقوله تعالى "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مفهوم "الفقراء يعيشون على حساب الأغنياء" خاطئ جدا، ، مضيفا: "ورب الكعبة مفهوم الفقراء يعيشون على حساب الأغنياء مفهوم خاطئ، يا جماعة أحب أصحح وأوضح المعلومة، وهي أن الأغنياء هم من يعيشون على حساب الفقراء وليس العكس".



وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن النبي عليه السلام ذكر في قوله تعالى: "إنما ترزقون بضعفائكم" موضحا أن أبواب السماء تُفتح بسبب ما يُسمَون بعيال الله.



واستشهد، بالحديث القدسي: "الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي"، مستطردا: "مفيش هزار في الموضوع ده، الفقير ده هو اللي بيأكلك وفاتحلك بيتك، وهو السبب في وجودك، وربنا ساترها معاك، وبيحوش عنك السرطان وعن عيالك الحوادث، اللي شغالين عندكم هما سبب ستر ربنا ليكم".



قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير جامعة الازهر، إن الصدقة تطهر وتزكى الغنى، ولا تعود على الفقير، مستشهدا بقول الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".



وتابعت خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "يجب أن يعلم الغنى أن ما يخرجه من صدقة هدفه بها مرضاة الله، وليس ليعيش منها الفقير".



واستشهدت بقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".