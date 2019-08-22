ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. الجوازات تواصل تسهيل الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:33 م
الجوازات تواصل تسهيل
الجوازات تواصل تسهيل الخدمات الامنية لكبار السن
محمد صبري - رامى المهدي
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

قامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الإعاقة ، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتسهيل على كبار السن .. الجوازات تيسر إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية

الجوازات والهجرة: تسهيل الإجراءات على المواطنين في الحصول على الخدمات

للتسهيل على المواطنين.. الجوازات تتخذ إجراءات جديدة

تيسيرا على كبار السن.. تسهيلات لـ الحالات الإنسانية بـ مصلحة الجوازات

شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات

ترشيحاتنا

عنتيل كفر حجازي : مكنتش فاكر الموضوع هيكبر.. وصورت فيديوهات الرذيلة للاحتفاظ بها .. تفاصيل

فيديوجراف| مانويل جوزيه ومدرب الأهلى الجديد بديل لاسارتي

ارتفعت 2000 جنيه.. ننشر زيادة بدلات حكام الدورى الجديد.. مستند

تصرف للأرامل.. لو عاوز تصرف نفقات الجنازة فى قانون المعاشات الجديد اتبع الخطوات التالية

مفاجآت مدوية.. قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره في دورى أبطال أفريقيا

مدينة يموت فيها الناس مثل الصراصير.. الشرطة تمطر أهلها بالرصاص خمس مرات يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

باطلالة جديدة باللون الأبيض.. شاهد نوال الزغبي بعد نقص وزنها