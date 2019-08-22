رئيس "الناصري" ينفي وجود حملة بين شباب الحزب لسحب الثقة

نفى سيد عبد الغنى رئيس الحزب العربي الناصري ، وجود حملة من شباب الحزب لسحب الثقة منه ، مؤكدا أنه لو دشن شباب الحزب حملة ضده لترك رئاسة الحزب فورا وبدون تردد .



وتابع عبد الغنى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الحزب الناصري سيقوم خلال الفترة القادمة بعمل معسكر للشباب خارج القاهرة سيضم 180 شابا من كوادر الحزب على مستوى الجمهورية ضمن مشروع الكادر السياسي.



وأكد عبد الغنى أن الحزب يتواصل مع الأحزاب الناصرية على مستوى الوطن العربي ويلتقي مع أعضاء الحزب الناصري العراقي لتفعيل مبادرة " مشروع المواطنة العربية " بحيث تكون العلاقات بين الشعوب قائمة على مبدأ المواطنة حيث أننا نرى مشروع الوحدة الوطنية بالوطن العربي تتفتت.

