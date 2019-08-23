بالواسطة.. ابن خالة أردوغان يفوز بعضوية مجلس الدولة

استمرارا لسياسات النظام التركي في إعلاء شأن الوساطة والمحسوبية داخل المؤسسات بتركيا، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين نجل خالته في مجلس الدولة.



وقالت صحيفة "زمان" التركية، أمس الخميس، إن أردوغان عاود منح إبراهيم أر، الذي تم تعيينه مستشارًا لوزير التعليم أثناء عمله بمجلس الدولة، عضوية مجلس الدولة مرة أخرى لإكمال فترته المتبقية.



وأضافت الصحيفة أن قرار منح إبراهيم أر، نجل خالة أردوغان، عضوية مجلس الدولة مرة أخرى نشر في الجريدة الرسمية.



وبهذا أعيد انتخاب إبراهيم أر الذي انتخب لعضوية مجلس الدولة في عام 2011 لمدة 12 عاما ومن ثم تم تعيينه مستشارًا لوزير التعليم في عام 2018، لعضوية مجلس الدولة مجددًا.