برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

شاركت الفنانة بشرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها.



أطلت بشرى فى الصورة بإطلالة عصرية، مرتدية فستان برتقالي طويل و ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، وحمل التصميم توقيع nagwa farid.



فيما ارتدت بشرى قبعة خوص ذا أطراف باللون البرتقالى، وانتعلت حذاء صيفى مسطح باللون البرتقالى، ونسقت معهما حقيبة خوص متوسطة الحجم.



واعتمدت على خصلات شعرها القصير، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها، واختارت بعض لمسات المكياج الهادئة.





