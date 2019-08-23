ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:00 ص
بشرى
بشرى
هاجر هانئ
شاركت الفنانة بشرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها.

أطلت بشرى فى الصورة بإطلالة عصرية، مرتدية فستان برتقالي طويل و ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، وحمل التصميم توقيع nagwa farid.

فيما ارتدت بشرى قبعة خوص ذا أطراف باللون البرتقالى، وانتعلت حذاء صيفى مسطح باللون البرتقالى، ونسقت معهما حقيبة خوص متوسطة الحجم.

واعتمدت على خصلات شعرها القصير، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها، واختارت بعض لمسات المكياج الهادئة.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوجه الحسن.. بشرى تتغزل في ليلى علوى بمهرجان طرابلس

زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى عيد ميلاد ابنتيهما.. كارمن سليمان وأمينة بنفس الإطلالة.. سعر خيالي لفستان إليسا.. نيرمين الفقى بـ كاش مايوه على البحر.. شاهد أبرز إطلالات النجمات خلال الأسبوع

بـ حذاء بلاستيك وفستان شيفون.. أحلام تفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بـ لوك جديد

بفستان شفاف .. أحلام تبهر متابعيها بإطلالة جذابة في موناكو .. صور

موسوعة للسينما العالمية.. بشرى تنعي يوسف رزق الله: وداعًا لـ المثقف الاستثنائي

بدون مكياج.. شاهد أحدث إطلالة لـ بشرى على البحر

ترشيحاتنا

الزمالك يقرر إرسال باقي مستحقات أجوجو بعد وفاته

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار

طفلة مصرية تترك وصية لأسرتها بتوزيع لعب على الأطفال الفقيرة

صورة من الذكريات.. كارمن سليمان بفستان حمل من الورد

أظهر وجهه الخبيث .. رامي شعث فشل في الحصول على الجنسية المصرية ولجأ لجماعة الإخوان الإرهابية

وزير الدفاع الأمريكي: حمزة بن لادن لقي مصرعه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار