مورينيو أفريقيا يقترب من تدريب الأهلي

كشفت مصادر خاصة أن البرتغالي باولو دوراتى على أعتاب تدريب القلعة الحمراء خلفًا لمارتن لاسارتي.



وقالت المصادر إن البرتغالي الملقب بمورينيو أفريقيا يتفاوض حاليًا على راتبه السنوي بجانب الطاقم الفني المساعد.



ومن المقرر أن يصل دوراتي حال الاتفاق معه صباح السبت قبل أن يجتمع معه محمود الخطيب رئيس النادي ويتم توقيع العقود بشكل رسمي.



ويعتبر دوراتي هو النموذج الذي تبحث عنه الإدارة الحمراء حيث يتمتع بشخصية قوية وفكر شاب بجانب أنه من المدرسة البرتغالية التي نجحت مع الأهلي .