105ملايين جنيه.. إحالة 8 مسئولين وعاملين بالوحدة المحلية لباريس للنيابة

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرارًا بإحالة 8 من المسئولين والعاملين الحاليين والسابقين بالوحدة المحلية لمركز باريس، للنيابة العامة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة سرقة الكابلات البيئية الخاصة بتشغيل محطة المياه الجنوبية بمدينة باريس.

وأوضحت المحافظ أنه تم تشكيل لجنة من إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لمعاينة وفحص المحطة وفحص المستندات والسجلات ذات الصلة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، بناء على الخطاب الوارد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المتضمن واقعة السرقة بعد تسليم المحطة في أبريل ٢٠٢٣ للوحدة المحلية بالمركز للقيام بأعمال التشغيل والصيانة بعد استلامها من الشركة المنفذة استلامًا ابتدائيًا، حيث أكد التقرير وجود قطع وسرقة بالكابلات بقيمة تقدر بنحو 105 ملايين جنيه وتوقف المحطة عن العمل.

وأكدت المحافظ أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس المرافق العامة أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددةً على التصدي بكل حزم للمقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي أو المتكسبين دون وجه حق، وتوقيع الجزاء الرادع في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها.