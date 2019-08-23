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رياضة

ستعود أقوى مما كنت.. الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الفريق عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:20 ص
محمود حسن لاعب وسط
محمود حسن لاعب وسط الفريق
ياسمين تيسير
وجّه نادي الزمالك رسالة لـ الصاعد محمود حسن، لاعب وسط الفريق، عقب إجرائه جراحة في ألمانيا صباح أمس بالرباط الصليبي الأمامي. 

ونشر الحساب الرسمي للزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا محمود حسن والعودة سريعًا للملاعب.. ننتظرك قريبًا وستَعود أقوى مما كنت".

ووجّه اللاعب محمود حسن، الشكر للمستشار مرتضي منصور، ومجلس الإدارة، وأمير مرتضي منصور على الاهتمام بحالته الصحية والموافقة على سفره لإجراء العملية الجراحية في ألمانيا، كما شكر الجهاز الطبي بالنادي، برئاسة الدكتور محمد أسامة.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد اتخذ قراراً بضرورة علاج اللاعب في الخارج، وذلك بعد إصابته أثناء معسكر إعداد الفريق الأول بالسادس من أكتوبر نهاية شهر يونيو الماضي.

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