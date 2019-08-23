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فن

تامر حسني يحيي حفلا بالعلمين الجديدة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:09 ص
تامر حسني
تامر حسني
شيرى نبيل
يحيى النجم تامر حسنى، حفلا غنائيا يوم الجمعة 30 أغسطس المقبل بمدينة العلمين الجديدة، وذلك احتفالا بمرور 15 عاما على أول ألبوم له.

وتأتى الحفلة فى إطار عالمى، خاصة أن الفقرة الأولى من الحفل سيحييها الفريق الإسبانى الشهير "جيبسي كينج"، وهي فرقة موسيقية من مدينة آرل و مونبيليه في جنوب فرنسا وعازفون لأغاني الفلامينكو بلهجة إسبانية وفرنسية.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

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