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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2019 و القنوات الناقلة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:00 ص
الأهلي
الأهلي
ياسمين تيسير
تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الاهلي المصري أمام اطلع بره السوداني في بطولة دوري ابطال افريقيا , و استون فيلا امام ايفرتون في الدوري الانجليزي

دوري أبطال افريقيا

اتحاد الجزائر - اي اس سونيدب , الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي ان سبورتس

الاهلي - اطلع بره , الساعه السابعة مساء عبر قناة تايم سبورت

كامبلا سيتي - افريكان ستارز الساعه الثالثة عصرا

كأس الخليج العربي

فريق العين - فريق شباب الأهلي دبي الساعة السابعة و النصف مساء

فريق الوحدة - فريق الفجيرة , الساعة الخامسة و الربع عصرا

فريق النصر - فريق اتحاد كلباء , الساعة الخامسة و الربع عصرا

الدوري الانجليزي

فريق ايفرتون - فريق استون فيلا الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي ان سبورتس

الدوري الاسباني

فريق ليفانتي- فريق فياريال , الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي ان سبورتس

فريق غرناطة -فريق إشبيلية , الساعة الثامنة مساء عبر قناة بي ان سبورتس

الدوري الالماني

فريق كولن - فريق بروسيا دورتموند الساعة الثامنة والنصف مساء

دوري الأمير محمد بن سلمان

فريق الاتحاد-فريق الرائد الساعة الثامنة مساء عبر قناة السعودية الرياضية 2

فريق التعاون -فريق الحزم الساعة السادسة مساء عبر قناة بريدة السعودية الرياضية

فريق الهلال -فريق أبها الساعة السادسة مساء عبر قناة السعودية الرياضية

الدوري التركي

فريق بشكتاش -فريق جوزتيبي الساعة السابعة و النصف مساء

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