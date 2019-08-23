مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2019 و القنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الاهلي المصري أمام اطلع بره السوداني في بطولة دوري ابطال افريقيا , و استون فيلا امام ايفرتون في الدوري الانجليزي
دوري أبطال افريقيا
اتحاد الجزائر - اي اس سونيدب , الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي ان سبورتس
الاهلي - اطلع بره , الساعه السابعة مساء عبر قناة تايم سبورت
كامبلا سيتي - افريكان ستارز الساعه الثالثة عصرا
كأس الخليج العربي
فريق العين - فريق شباب الأهلي دبي الساعة السابعة و النصف مساء
فريق الوحدة - فريق الفجيرة , الساعة الخامسة و الربع عصرا
فريق النصر - فريق اتحاد كلباء , الساعة الخامسة و الربع عصرا
الدوري الانجليزي
فريق ايفرتون - فريق استون فيلا الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي ان سبورتس
الدوري الاسباني
فريق ليفانتي- فريق فياريال , الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي ان سبورتس
فريق غرناطة -فريق إشبيلية , الساعة الثامنة مساء عبر قناة بي ان سبورتس
الدوري الالماني
فريق كولن - فريق بروسيا دورتموند الساعة الثامنة والنصف مساء
دوري الأمير محمد بن سلمان
فريق الاتحاد-فريق الرائد الساعة الثامنة مساء عبر قناة السعودية الرياضية 2
فريق التعاون -فريق الحزم الساعة السادسة مساء عبر قناة بريدة السعودية الرياضية
فريق الهلال -فريق أبها الساعة السادسة مساء عبر قناة السعودية الرياضية
الدوري التركي
فريق بشكتاش -فريق جوزتيبي الساعة السابعة و النصف مساء
دوري أبطال افريقيا
اتحاد الجزائر - اي اس سونيدب , الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي ان سبورتس
الاهلي - اطلع بره , الساعه السابعة مساء عبر قناة تايم سبورت
كامبلا سيتي - افريكان ستارز الساعه الثالثة عصرا
كأس الخليج العربي
فريق العين - فريق شباب الأهلي دبي الساعة السابعة و النصف مساء
فريق الوحدة - فريق الفجيرة , الساعة الخامسة و الربع عصرا
فريق النصر - فريق اتحاد كلباء , الساعة الخامسة و الربع عصرا
الدوري الانجليزي
فريق ايفرتون - فريق استون فيلا الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي ان سبورتس
الدوري الاسباني
فريق ليفانتي- فريق فياريال , الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي ان سبورتس
فريق غرناطة -فريق إشبيلية , الساعة الثامنة مساء عبر قناة بي ان سبورتس
الدوري الالماني
فريق كولن - فريق بروسيا دورتموند الساعة الثامنة والنصف مساء
دوري الأمير محمد بن سلمان
فريق الاتحاد-فريق الرائد الساعة الثامنة مساء عبر قناة السعودية الرياضية 2
فريق التعاون -فريق الحزم الساعة السادسة مساء عبر قناة بريدة السعودية الرياضية
فريق الهلال -فريق أبها الساعة السادسة مساء عبر قناة السعودية الرياضية
الدوري التركي
فريق بشكتاش -فريق جوزتيبي الساعة السابعة و النصف مساء