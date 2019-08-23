العادلي: خفض سعر الفائدة يسهم في نمو الاستثمارات الصناعية

أكد المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خطوة جيدة تصب فى صالح الاستثمار المحلى فى مصر.



وقال العادلى ل"صدى البلد"، إن خفض سعر الفائدة على الإقراض مهم جدا للمستثمرين لسببين الأول تقليل التكلفة الاستثمارية للمشروعات وبالتالى انخفاض اسعار السلع والمنتجات إضافة الى تنشيط السوق من خلال زيادة حركة البيع والشراء .



وأوضح أن هناك مبادرات أطلقها البنك المركزي خلال الثلاث سنوات الماضية لدعم النشاط الصناعي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متفاوتة من5 و7 و12% ،ولكن يظل خفض سعر الفائدة أمرا ضروريا لزيادة نمو الاستثمارات الصناعية.





تابع : سياسات البنك المركزى نجحت فى خفض معدلات التضخم و تراجعها خلال الفترة الماضية وبالتالى خفض سعر الفائدة الان يؤدى لانتعاش اقتصادية ونمو إنفاق المستهلكين.



وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل الي 14.75٪.



قامت عدد من البنوك المركزية حول العالم بخفض سعر الفائدة وبدأت بقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى أصدر 31 يوليو 2019 بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليكون ذلك أول خفض للفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2008.

