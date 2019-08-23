تفحما داخل عشة.. تشريح ودفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما حرقا في الغربية

أصدر رئيس نيابة ثان طنطا اليوم توجيهاته بتشريح ودفن جثتي طفلين فى العقد الثاني من عمرهما لقيا مصرعما حرقا أثناء تواجدهما تحت نيران إحدي العشش بعشوائيات مساكن السلام وتسليم جثتيهما إلى ذويهما من مشرحة مستشفي طنطا الجامعي.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل "عشة" بمنطقة مساكن السلام التابعة لقسم ثان طنطا.



كما باشرت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وسيارات الاطفاء الاطفاء محاولات السيطرة علي الحريق، وانتقل الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونوه الي مكان الواقعة.



وأفادت مصادر أمنية وفاة طفلين احدهما 8 سنوات والآخر 10 سنوات وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى بطنطا.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح ودفن الجثتين.