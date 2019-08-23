شاهد.. حارس مرمى الأهلى السابق يطلب الدعاء من جمهوره لهذا السبب

أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى سابقا عن دخول زوجته غرفة العمليات وطالب الجمهور الدعاء لها.



وكتب أحمد عادل عبد المنعم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الواحد بقاله ١٠ ايام فى ابتلاء شديد ابتدت بابنى وانا ودلوقتى مراتى فى غرفة العمليات الحمد لله دائما وابدا".



يذكر أن أحمد عادل عبد المنعم يستعد لموسم جديد مع مصر المقاصة وكشف عن ذلك من خلال نشر صورة عبر انستجرام تجمعه بالكابتن احمد حسام ميدو المدير الفنى لنادي المقاصة ومجموعة من اللاعبين فى اشارة منهم للاستعداد لموسم جديد.